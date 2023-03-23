В Приморском крае продолжается расчистка берегов и русел рек

Работы на всех объектах завершатся в конце марта. Фото: минприроды Приморья

В четырех муниципалитетах Приморья подрядчики занимаются расчисткой берегов и русел рек. Комплексная работа в Ольгинском, Лазовском, Чугуевском муниципальных и Дальнегорском городском округах должна уберечь эти пункты от половодий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Арест Давтян отметил, что сейчас идет расчистка ручья ключа Угольный в поселке Ольга Ольгинского округа. Также убирают наносы гравия и планируют откосы на реке Пасечная в селе Лазо. В селе Краснореченский Дальнегорского округа расчищают от наносов и растительности береговую линию ручья Сухой, а в самом Дальнегорске на реке Рудной убирают завалы.

– Работы на всех объектах завершатся в конце марта. В общей сложности будет наведен порядок более чем на четырех километрах прибрежной полосы рек и ручьев, – уточнил глава ведомства.

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