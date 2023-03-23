Золотая лихорадка может накрыть Дальний Восток

Старатель сможет снимать слой земли до 5 метров для добычи золота. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России легализуют добычу золота физлицами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник. Власти предполагают, что такое решение принесет в региональные бюджеты от 15,1 млрд до 29,99 млрд руб. в течение трех лет. Это также поможет создать больше 10 тысяч новых рабочих мест.

Разработать законопроект поручил президент Владимир Путин. Представитель Минприроды никак не прокомментировал «Ведомостям» одобрение документа правительственной комиссией, но напомнил, что министерство поддержало его еще в 2022 году.

Первыми золотодобытчиками станут жители Дальнего Востока и сухопутных территорий Арктики. Через три года действие документа распространится на остальные российские регионы.

Помимо этого, правительство хочет создать онлайн-систему, где индивидуальные предприниматели смогут получать участки безвозмездно. Но их площадь не будет больше 10 гектар, пользоваться ими можно будет три года. Старатель сможет снимать слой земли до 5 метров и привлекать не больше 10 помощников. Также будет действовать запрет на взрывные работы и применение экологически опасных веществ.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский считает, что закон не привлечет новых участников в отрасль из-за «нереалистичных условий» работы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.