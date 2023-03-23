В Приморье в халатности обвиняют экс-главу госветинспекции, из-за которого пострадали 27человек

Муниципалитеты не смогли справиться с проблемой бродячих собак. Фото: Иван МАКЕЕВ

В следкоме Приморского края рассказали о том, что бывший глава государственной ветеринарной инспекции обвиняется в халатности. Из-за него пострадало 27 человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в период с июля 2016 по сентябрь 2021 года мужчина должен был обеспечить проведение мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных. Но агрессивные бродячие собаки остались гулять по улицам края. Экс-руководитель инспекции не принял мер к приведению в соответствие нормативов стоимости услуг на отлов животных. Из-за этого муниципалитеты не смогли справиться с проблемой бродячих собак, которые успели напасть на 27 человек.

Теперь мужчина обвиняется в преступлении по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Чугуевском районе Приморского края бешеные собаки напали на трех детей. Те просто гуляли в районе центральной площади, когда бездомные звери кинулись на них.

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