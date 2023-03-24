Температура воздуха ночью 0…-2°C, днем +5…+7°C. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Приморье в пятницу, 24 марта, синоптики прогнозируют ветреную и прохладную погоду. Несмотря на переменную облачность, в крае осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -1…-12°C., днем +3…+8°C. Об этом сообщили в «Примгидромет». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке направление умеренного ветра будет северно-западным, утром ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днем +5…+7°C.

В Уссурийске ветер северно-западный умеренный. Столбики термометров ночью опустятся до минус трех-пяти градусов по Цельсию, а днем поднимутся до шести-восьми градусов тепла.

В Находке ветер северно-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днем +6…+8°C.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, чем погода удивит жителей края в последние выходные марта. По прогнозам синоптиков, солнечная и безветренная погода резко сменится пасмурной и морозной.

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