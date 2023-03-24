«Восточный Порт» открыл 9-й сезон «Экомарафона» образовательными лекциями для учащихся

Фото: АО «Восточный Порт»

Лицеистов Находки познакомили со спецификой работы Санитарно-экологической лаборатории «Восточного Порта» и мониторинга качества воды в бухте Врангеля. Учащиеся узнали о взятии проб, измерении анализов воды, работе очистных сооружений Порта. Лекцию провели специалисты-экологи «Восточного» в рамках образовательных занятий «Экомарафона». Цель таких уроков, лекций и семинаров – сформировать массовую культуру бережного обращения с окружающей средой непосредственно со школьной скамьи.

Образовательные занятия по экологии для учащихся средних и высших учебных заведений Находки давно стали неотъемлемой частью ежегодного эколого-просветительского проекта АО «Восточный Порт». «Экомарафон» – это добрая традиция для работников стивидорной компании, волонтеров Фонда «Восточный Порт» и жителей Врангеля. В сезоне 2023 года «Экомарафон» будет проводиться уже в 9-й раз.

Фото: АО «Восточный Порт»

Ежегодно, с началом теплых дней, при активной поддержке местных жителей «восточники» приводят в порядок общественные места поселка Врангель, высаживают цветы, саженцы деревьев и кустарников. Стоит отметить, что благодаря успешной реализации Фондом «Восточный Порт» собственной программы социального развития «Волонтеры» участие корпуса добровольцев в акциях «Экомарафона» с каждым годом становится более массовым и эффективным. Сами же волонтеры уже давно стали основной «ударной силой» на субботниках, «зеленых посадках» и других мероприятиях эколого-просветительского проекта.

Фото: АО «Восточный Порт»

В сезоне «Экомарафона» минувшего года «восточники» продолжили цикл мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. В сотрудничестве с Маргаритовским рыбоводным заводом в море были выпущены свыше 2-х миллионов мальков рыб лососевых пород. Пополнение численности морских обитателей стало традиционным для стивидорного предприятия. С 2014 года до настоящего времени по заказу компании было выращено и выпущено в воды Приморья 22,5 млн мальков рыб, ростков ламинарии, особей гребешка и трепанга. В мероприятия инвестировано свыше 113 млн рублей.

На новый этап вышло и долговременное сотрудничество портовиков с учеными Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (ННЦМБ). Совместная работа направлена на сохранение и восполнение видового разнообразия прибрежной фауны залива Петра Великого, в том числе, пятнистых тюленей-ларг. В рамках соглашения о сотрудничестве Порт приобрел для научного центра карантинный модуль со всем необходимым оборудованием для обслуживания ластоногих млекопитающих Приморского океанариума. Благодаря финансовой поддержке стивидорной компании и приобретению мощных поворотных камер ученые также получили уникальную возможность круглосуточно наблюдать за жизнью ларг на одном из островов Дальневосточного морского заповедника.

По словам ученых, поддержка «восточников» позволила вывести работу по изучению и сохранению популяции тюленей на качественно новый уровень. Круглосуточно биологи получают уникальную информацию о жизни и репродуктивных особенностях ларг. Эти данные систематизируются и уже применяются в ветеринарной практике при лечении тюленей. На сегодня в карантинном модуле проведено более 2000 профилактических осмотров ластоногих. Такая ежедневная практика позволяет сохранить здоровье многим пятнистым тюленям. В текущем году сотрудничество ННЦМБ ДВО РАН и АО «Восточный Порт» продолжится новыми мероприятиями и научными исследованиями.

Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы АО «Восточный Порт». Сегодня предприятие по праву считается одним из лидеров отрасли по использованию высокоэкологичного оборудования и внедрению технологий сберегающих окружающую среду. Для непрерывного контроля влияния производственной деятельности на экологию на предприятии организовано постоянное наблюдение за состоянием воздуха и воды. На базе собственной аккредитованной лаборатории Порт проводит ежедневный экологический мониторинг, отслеживая показатели качества атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля.

С 2018 по 2023 годы в природоохранные мероприятия «восточниками» было инвестировано более 6 млрд рублей.

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