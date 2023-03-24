Группу нелегалов задержали в Спасске-Дальнем

В спасский отдел полиции было доставлено 38 иностранцев. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Спасске-Дальнем полиция совместно с ФСБ, Центром «Э» и Росгвардией задержала 38 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Шестерых выдворят из России, еще 26 человек заплатят административный штраф в размере 2 тысяч рублей, сообщает «КП – Владивосток».

– Спасским районным судом Приморского края вынесено 32 решения о назначении административных наказаний. В отношении четверых граждан приняты решения об административном выдворении путем самостоятельного контролируемого выезда из страны со штрафом в размере 2 тысяч рублей. Двое иностранцев помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и будут принудительно выдворены из страны. Одному также назначен штраф в размере 2 тысяч рублей, другому – 3 тысяч рублей, - добавила сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

26 человек заплатят административный штраф. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Всего в спасский отдел полиции было доставлено 38 наемных работников без российского гражданства. Под административную статью может также попасть предприниматель, на которого работали нелегалы.

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