Суд вынес приговор дебоширам, которые изувечили автомобиль на глазах у полиции во Владивостоке

Мужчин уже поместили в спецприемник. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке троим мужчинам, разгромившим в хлам машину, вынесли административное наказание. Видеозапись, где парни прыгают на Nissan Sunny в районе Гоголя, 41, вызвала бурную реакцию в социальных сетях, поэтому поступок приморцев не мог остаться без внимания сотрудников правопорядка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в отношении владивостокцев 29 и 34 лет составили протоколы за мелкое хулиганство (часть 1, статья 20.1 КоАП РФ). Суд назначил им арест на десять суток. Кроме того, поплатился за езду без удостоверения и 24-летний водитель иномарки. Он проведет под арестом семь суток. Мужчин уже поместили в спецприемник.

Полицейские установили, что разгромили Nissan Sunny хулиганы с разрешения владельца машины, которая была снята с регистрационного учета в Госавтоинспекции. Изуродованный автомобиль отправили на штрафстоянку.

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