МегаФон усилил 4G во Владивостоке и Находке

Мобильная связь стала в разы быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МегаФон модернизировал пять базовых станций во Владивостоке и Находке и увеличил скорость интернета 4G. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры жители нескольких крупных жилых микрорайонов могут комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом.

Инженеры запустили дополнительные слои LTE 2600 и 1800 и обеспечили для пользователей максимальную скорость передачи данных. Модернизация дает возможность оптимально распределить нагрузку на мобильную сеть даже в период пиковых нагрузок. Тысячи абонентов могут одновременно пользоваться социальными сетями и другими цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах и совершать звонки по технологии VoLTE, при этом качество соединения и скорость мобильного интернета останутся стабильными.

Во Владивостоке в зону улучшений телеком-инфраструктуры включены жилая застройка и крупные городские транспортные развязки на Чуркине около Золотого моста и в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. В Находке работы проводились в микрорайонах Ливадия и Северный, а также в районе мыса Астафьева, теперь их жителям будет проще скачивать данные в больших объемах, смотреть фильмы и видеотрансляции в высоком разрешении, в том числе в помещениях.

– МегаФон совершенствует инфраструктуру связи в Приморском крае как в малых населенных пунктах, так и в городах. С помощью современных инструментов мониторинга и планирования сети специалисты отслеживают повышенную пользовательскую нагрузку и определяют места для модернизации. Во Владивостоке и Находке инженеры компании улучшили покрытие и скорости 4G в развивающихся районах, где мы видим повышенный круглосуточный запрос на мобильную связь и интернет. Теперь наши абоненты могут на высоких скоростях пользоваться любыми цифровыми ресурсами для решения рабочих и повседневных задач, отдыха и развлечений, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

По данным обезличенной статистики МегаФона, один абонент в Находке в среднем использует почти 15 ГБ интернета в месяц и разговаривает по телефону около 300 минут. Владивосток традиционно входит в топ-5 городов Приморья с самым высоким интернет-трафиком.

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