Жители Приморья могут следить за реализацией национальных проектов

Жители смогут следить за подрядчиками. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье началась регистрация для жителей, желающих стать общественными наблюдателями за реализацией национальных проектов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Институт общественных наблюдателей состоит из 207 человек и готов принять еще 44 приморца из Ольгинского, Тернейского, Шкотовского муниципальных округов, Надеждинского муниципального района, а также городов Большой Камень, Находка, Фокино, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Артем, Лесозаводск, – сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

В Приморье реализуется несколько проектов подобного масштаба. В первую очередь, это «Безопасные качественные дороги» – комплексный ремонт дорожного полотна в крае.

В деятельности властей по реализации нацпроектов всплывали и подводные камни – как правило, из-за недобросовестных подрядчиков. Совсем недавно в Приморье завершили расследование в отношении предпринимателя, который прикарманил более 5,6 миллиона рублей, предоставляя услуги проекту.

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