Каратисты со всей страны приедут в Приморье на соревнования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Впервые во Владивостоке пройдут чемпионат и первенство России по одному из самых трудных и жестких стилей карате – киокусинкай. На масштабных соревнованиях 25 и 26 марта проявят себя более 600 спортсменов со всей страны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Площадкой соревнований будет спорткомплекс «Олимпиец», расположенный по адресу Батарейная, 2, а начнется мероприятие ровно в десять часов утра. В последние выходные марта сразятся каратисты в категориях 12-13 лет и 14-15 лет. Посмотреть полный список спортсменов и регион, который они защищают, можно в протоколах чемпионата России и первенства России.

Следует отметить, что вход на мероприятие свободный, поэтому посетить его и поддержать приморских каратистов могут все желающие.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что спортсмен из Уссурийска взял «серебро» на чемпионате мира по карате-до Шотокан Казэ Ха среди мужчин старше 50 лет. Каратист ведет активную общественную жизнь и тренирует детей в Приморье.

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