В прошлый раз река Раковка разлилась в пригороде Уссурийска и заблокировала проезд. Фото: Прокуратура Приморского края

Большая часть жителей Уссурийска осталась без холодной воды из-за разлива реки Раковка в пятницу, 24 марта. К ЧП привела авария на водоканале. Подачу ХВС планируется восстановить в течение двух часов, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в городской администрации, на водопроводных сетях снизилось рабочее давление. Порыв обнаружен, аварийный участок перекрыт, специалисты восстанавливают трубы.

– В течение двух часов давление в водопроводных сетях стабилизируется, водоснабжение будет осуществляться в полном объеме во всех районах города, за исключением улицы Сибирцева. Восстановить водоснабжение на этой улице панируется в течение дня, – отметили в мэрии Уссурийска.

Напомним, ранее издание писало, что в Уссурийском ГО Раковка затопила участок дороги на улице Садовой. Паводок заблокировал проезд к станции Лимичевка. Затем вода сошла, движение восстановили.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:27

– Река Раковка берет свое начало в селе Воздвиженка, течет через весь город и впадает в реку Раздольную в районе «7 Ветров». Как раз там, практически в своем же устье, произошла авария, – сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что водоснабжение уже вернули во все дома, кроме улицы Сибирцева.

О том, какие районы Приморья подвержены половодьям – читайте в отдельном материале.

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