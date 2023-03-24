Под Уссурийском появится новый завод по производству асфальтобетона

Материалы пойду на укладку асфальта на дорогах в близлежащих муниципалитетах. Фото: ООО «Строймост ДВ»

В Приморье появится современный завод по производству асфальтобетона, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.

Как стал известно, будут использоваться южнокорейские технологии. Асфальт будет применяться для дорог в радиусе больше 100 километров: в Уссурийске, Михайловском районе, Октябрьском и Хорольском округах. Предприятие обеспечит сотрудников соцгарантиями, заверили в пресс-службе правительства, а также дст до 50 рабочих мест. Завод расположится под Уссурийском.

– Глава компании пояснил, что это современный мобильный комплекс южнокорейского производства компании «СПЕКО» с максимальной экологической защитой. На заводе применяется передовая технология, исключающая нагрев битума прямым огнем. Этот процесс обеспечивается электрическими плавилками, а на самом предприятии установлены современные системы очистки и фильтрования в несколько этапов, которые обеспечивают благоприятные экологические показатели завод, – уточнили в ППК.

Оператором завода выступит компаниия ООО «Стромост ДВ». Как заверил директор фирмы Данил Шаманаев, здесь не будет клубов черного дыма, как это бывает на подобных предприятиях.

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