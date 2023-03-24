В центре Владивостока развернулась кровавая потасовка двух мужчин после выстрела из травмата

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В центре Владивостока близ Семеновской, 15, у ТЦ Clover House развернулась драка между двумя мужчинами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Некто в камуфляжных штанах, по словам очевидцев, якобы выстрелил из неизвестного огнестрельного или травматического оружия в лицо второму участнику конфликта. Последний напал на агрессора, завязалась драка. Она завершилась до приезда полицейских. Мужчине в камуфляжных штанах разбили лицо.

– Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также личности его участников и очевидцев. Отметим, что заявлений и сообщений в органы внутренних дел по данному факту не поступало, за помощью в медучреждение участники инцидента также не обращались, – рассказали «КП» в пресс-службе городского управления МВД.

Видимо, весна влияет на приморцев негативно. Пару дней назад, 22 марта, в центре Владивостока завязалась потасовка между девушкой и водителем. Подробнее – отдельном материале «КП».

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