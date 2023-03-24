ЛДПР может выдвинуть на выборы губернатора Приморья депутата ЗСПК Андрея Андрейченко

Андрей Андрейченко. Фото: ЗСПК

Депутат Законодательного Собрания Приморья Андрей Андрейченко может поучаствовать в губернаторской гонке. Куратор региона от фракции ЛПДР Ярослав Нилов подтвердил планы партии выдвинуть кандидатуру парламентария, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Андрейченко – глава комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК, экс-депутат Госдумы VII созыва, руководитель фракции ЛДПР местного парламента. Родился в Новосибирске, по первому образованию – историк. В 2018 году он уже выдвигался на выборы, однако уступил действующему губернатору Олегу Кожемяко. В 2014 году он тоже участвовал в гонке, однако занял третье место.

При этом выдвижение Андрейченко – предварительная информация, подчеркнул Нилов. Необходимо будет учесть заседание Высшего совета ЛДПР и рекомендацию региональной конференции о выдвижении соответствующей кандидатуры, а также поддержку большинством голосов.

Напомним, ранее в отставку ушел губернатор Чукотки Роман Копин. «КП» рассказывала о том, что это сулит региону через призму мнений экспертов.

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