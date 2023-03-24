С собой участникам необходимо взять паспорт. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Представители власти и общественности, бизнесмены и родители школьников в Приморье первыми напишут Единые государственные экзамены (ЕГЭ). Произойдет событие 30 марта в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая уже шестой раз проходит в крае. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В правительстве края сообщили, что во время проведения акции в пункте проведения экзамена дежурят общественные наблюдатели, участников встречают педагоги со списками аудиторий, личные вещи родители сдают, ведь с собой можно проносить только паспорт и ручку. В общем, формат ЕГЭ и напряженная атмосфера полностью сохраняются. Именно так мамы и папы смогут поддержать старшеклассников и снизить их стресс перед выпускными экзаменами в 2023 году.

После выполнения заданий взрослые смогут задать преподавателям все волнующие их вопросы. Как правило, родителей интересует перечень того, что может ребенок взять с собой на экзамен, сколько раз разрешено выходить из кабинета, а также правила подачи апелляций.

Акция пройдет и в других регионах страны. Чтобы поучаствовать в ней, необходимо обратиться в управление образования в местной администрации.

Напомним, «КП – Владивосток» писала сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в Приморье, а также проходные баллы по всем предметам в 2023 году.

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