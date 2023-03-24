На российских оффшорах, включая САР на Русском острове, поселились 83 иностранные компании

САР – специальный административный режим. Фото: Игорь НОВИКОВ

На «русских оффшорах» поселились 83 иностранные компании за 2022 год, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на слова главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Речь идет о специальных административных районах, действующих на Русском острове в Приморье и на Октябрьском острове в Калининградской области. Релоканты пользуются преференциями, например, налоговыми льготами, а государство может привлекать их инвестиции в бюджет.

– Для иностранных организаций с российскими «корнями» упростили механизм «смены прописки» из зарубежной в отечественную юрисдикцию. В специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский — в Калининградской области и, соответственно, Приморском крае, – сказал Мишустин.

В прошлом году на острове Русский поселилась кипрская компания, специализирующая на добыче золота. Холдинг владеет российским оператором.

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