Приморский турист пропал во время восхождения на популярную гору

Мужчина пропал 21 марта. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморье 28-летний мужчина пропал без вести. Предположительно турист отправился в поход на «Пидан» 21 марта, но до сих пор его местоположение неизвестно. Местных жителей просят о помощи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в волонтерском движении «ПримПоиск», Вадим Мишарин не выходит на связь с родственниками уже четвертый день. В чем он был одет – неизвестно. Однако приметы мужчины: рост 172 сантиметра, среднее телосложение, русые волосы ниже плеч, носит бороду и усы.

Местоположение туриста неизвестно. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, кто может знать хоть что-то о местоположении приморца просят обращаться по телефонам: 8 (42335) 5-36-68, 102 или 112 (полиция) или 8 914 721 22 32, 8924 009 92 21 (волонтеры).

Напомним, «КП – Владивосток» писала, как удалось найти трех женщин, которые отправились в экспедицию на гору «Фалаза». Туристок три дня круглосуточно искали волонтеры, сотрудники МЧС, друзья и родственники. Они кричали, свистели, запускали фейерверки и дымовые шашки.

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