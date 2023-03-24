Декоративные объекты погаснут на 60 минут. Фото: Антон ПИКУС

Владивосток присоединится к глобальной экологической акции «Час Земли» в субботу, 25 марта. Мероприятие пройдет в приморской столице уже 11 раз. Оно напомнит жителям края о бережном и ответственном отношении к ресурсам нашей планеты и привлечет внимание к экологическим проблемам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в администрации приморской столицы, иллюминация «Звездное небо», расположенная на «Арбате» в центре города на Адмирала Фокина, погаснет с 20:30 до 21:30 часов. Кроме того, во Владивостоке временно отключат декоративную подсветку большого количества зданий и телевышку. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого приморцам следует всего на 60 минут отключить свет и отказаться от пользования приборами электроэнергии.

Присоединятся ли к акции другие города в Приморском крае – еще неизвестно.

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Присоединиться к всемирной акции может любой житель города (подробнее)

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