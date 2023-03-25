Полиция: Виновник ДТП на Американском перевале сбежал с места происшествия

На место ДТП на Американском перевале прибыли полицейские, пожарные и медики. Фото: принтскрин видео.

Появились подробности серьезной утренней аварии, произошедшей 25 марта в районе Американского перевала. Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморью, предполагаемый виновник ДТП сбежал с места происшествия – он оставил свою дымящуюся машину и скрылся в лесу.

Напомним, авария произошла на 132 километре трассы Находка – Артем – порт Восточный. Водитель белой Toyota Rav4 ехал из Владивостока в Находку, но на повороте потерял управление авто и выехал на встречную полосу. Там машина «лоб в лоб» столкнулась с Mitsubishi Pajero Io.

Черный внедорожник от удара вылетел в кювет, транспортное средство разворотило. Пока на место происшествия ехали сотрудники ГИБДД, пожарные и бригада скорой медицинской помощи, виновник аварии сбежал, оставив дымящийся «равчик» и водителя второй машины с множеством травм различной тяжести. Последнего увезли подоспевшие медики.

– По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. Сотрудники полиции устанавливают личность скрывшегося водителя, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, – уточнили в ведомстве.

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