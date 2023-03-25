Угрожали избить: 15-летние подростки из Владивостока отдали немалую сумму за свое здоровье

Преступление произошло 19 марта. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Трое парней заставили трех подростков из Владивостока отдать им все деньги. О происшествии узнали правоохранители, следователи завели уголовное дело о вымогательстве (пункты «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе приморского следственного комитета, все произошло 19 марта на Набережной, 9, возле одного из отелей. 15-летние ребята гуляли, когда к ним пристали трое парней 19-ти и 20-ти лет. «Взрослые» начали требовать деньги от подростков, а если бы те не согласились, то молодые люди были бы не прочь их избить.

Ребята испугались и отдали все деньги, почти восемь тысяч рублей. Причем наличными с собой у них было только 600 рублей, еще тысячу они перевели, а остальные средства их заставили снять и отдать.

После этого молодые люди скрылись, а подростки рассказали обо всем родителям. Однако вскоре вымогателей задержали и провели с ними очную ставку. Сейчас решается вопрос – где же парни будут дожидаться окончания расследования.

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