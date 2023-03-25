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НовостиВладивосток25 марта 2023 7:38

Большегрузы не могут свободно проехать по трассе Хабаровск – Владивосток

Огромную очередь из фур заметили в Спасском районе Приморья
Екатерина ТИХАЯ
Большегрузы временно «застряли» на дороге.

Большегрузы временно «застряли» на дороге.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Водители, которые проезжали недалеко от села Малые Ключи Спасского района, заметили огромную очередь из большегрузов. Фуры выстроились вдоль дороги на обочине. В подтверждение в социальных сетях опубликовали видео.

Причиной перекрытого движения на трассе Хабаровск – Владивосток стала поломка временного объезда аварийного моста. Там подмыло плиту, из-за чего она лопнула, а дорожники приступили к ремонту в текущую субботу.

В течение минимум двух дней здесь будет реверсивное движение: два часа пускают по одной полосе, два часа – по другой. При этом, добавляют в социальных сетях, легковушки могут проехать беспрепятственно. Однако «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства заявили, что грузовой транспорт также пропускают.

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