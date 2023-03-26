Во Владивостоке сбежавшему из детского дома мальчику пришлось ампутировать пальцы ног

Мальчик уже прошел необходимый курс лечения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке ребенок сбежал из детского дома и вынужден был жить на улице. Из-за сильных холодов он получил обморожение ног и оказался в больнице. Там врачи сделали все, что могли ради спасения мальчика, но вынуждены были ампутировать ему пальцы ног. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Даниилу тринадцать лет. Уже в таком раннем возрасте он прошел через многие трудности. В феврале 2023 года он с другими ребятами сбежал из детского дома. Вместе они скитались по большому городу зимой. Из-за обморожения мальчик попал в больницу.

Сейчас он уже прошел необходимый курс лечения. Местные активисты, узнав про его тяжелую жизненную ситуацию, решили помочь Даниилу. Они посетили его в палате, передали подарки, сладости и предложили после выписки посетить тренажерный зал и познакомиться с профессиональными спортсменами. Активисты надеются, что смогут помочь мальчику и поддержать его.

При этом неизвестно, что стало с другими детьми, которые также сбежали из детского дома. В больницу Даниил попал один, значит ребята все еще продолжают бегать по улицам Владивостока. Информации про них нет.

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