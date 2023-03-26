На Камчатке целый поселок присыпало вулканическим пеплом

Звонков в ЕДДС муниципалитета не поступало. Фото: администрация Усть-Камчатска.

В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН рассказали о том, что из-за выброса из вулкана Шилевуч поселок Усть-Камчатск присыпало пеплом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поздно вечером 25 марта из вулкана зафиксировали пепловый выброс на высоту до 6500 метров. При этом высота самого исполина – 3283 метра. Из-за циклона на Камчатке и сильных ветров шлейф распространился в юго-восточном и восточном направлении.

Безопасности и здоровью жителей ничего не угрожает. Звонков в ЕДДС муниципалитета не поступало. Временно вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Это значит, что он представляет угрозу для низколетящих самолетов из-за своей активности и выбросов.

Спасатели призывают туристов не организовывать туры в районе Шилевуча.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на Камчатке нашли пропавших на Корякском перевале троих снегоходчиков. Их точное местонахождение до сих пор неизвестно, но к ним уже отправилась авиация для помощи.

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