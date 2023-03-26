Стало известно, за что во Владивостоке задержали двух инспекторов ГИБДД

Виновные будут уволены из органов внутренних дел и понесут законное наказание. Фото: Мария АНАНОВА

Выяснилось, за что во Владивостоке задержали сотрудников ГИБДД. Оперативники УМВД России по Приморскому краю выявили, что те взяли взятку. Житель, чтобы избежать наказания на нарушение ПДД, решил заплатить инспекторам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как оказалось, работа в ГИБДД стоила двум сотрудникам 20 тысяч рублей. Именно столько они взяли 24 марта 2023 года. Теперь же в их отношении назначили проведение служебной проверки. Если их вина подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел и понесут законное наказание.

В настоящее время на сайте УМВД подтверждение этой информации отсутствует.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье в социальных сетях появилось видео жесткого задержания двух инспекторов ГИБДД. Очевидцы засняли момент, когда неизвестные без формы и каких-либо опознавательных знаков повалили на землю двух инспекторов и заломали им руки.

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