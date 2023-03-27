Второй месяц в Приморье не могут найти без вести пропавшего мужчину

Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить сотрудникам полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье ищут мужчину, который пропал в феврале 2023 года. 17 числа 43-летний Виталий Пархоменко, проживающий в поселке Новый, перестал выходить на связь с родственниками. До сих пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Близкие забили тревогу и обратились к волонтерам организации «ПримПоиск», которые опубликовали ориентировку.

У Виталия среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, глаза карие. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Ориентировка на мужчину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, кто знают о местонахождении мужчины, могут сообщить информацию сотрудникам полиции по телефонам 8-423-342-01-05, 102 и 112 или волонтерам – 8-902-488-56-56, 8-924-009-92-21.

Напомним, что 21 марта приморский турист отправился в поход на Педан и пропал без вести. Несколько дней Вадим Мишарин не связывался с родственниками около четырех дней. В субботу, 25 марта, волонтеры сообщили, что мужчина найден, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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