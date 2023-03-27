Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Мария АНАНОВА

В Приморье временно запретят движение по железнодорожному переезду на станции Шкотово в районе улицы Ленинская – 35 километр перегона Шкотово – Смоляниново. Как рассказали в пресс-службе ДВЖД, связано это с плановыми ремонтными работами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение ограничат 7 апреля, запрет продлится с 0:00 до 7:00. Для автомобилей экстренных служб при необходимости организуют технологический проезд.

Сотрудники Дальневосточной железной дороги просят водителей планировать свои поездки с учетом ограничений, а также с пониманием отнестись к плановым ремонтным работам.

Напомним, что с 28 марта на дорогах Приморья ожидаются серьезные изменения, которые продлятся до 27 апреля и коснутся большегрузов. Несколько запретов появятся для безопасного движения и сохранности трасс. Нововведения также введут с 15 июня по 15 августа. Подробности можно узнать в нашем материале.

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