В Уссурийске закладчик выбросил с балкона почти 200 граммов героина перед тем, как его задержала полиция

В квартире «торговца смертью» найдены весы, упаковки и другие улики. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уссурийске полиция задержала 19-летнего закладчика. Наряд пришел прямо к нему домой, где обнаружил массу вещдоков. Схема стандартная - парень получал наркотики большими партиями, фасовал по мелким пакетам и «разбрасывал» по улице, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские задержали закладчика в съемной квартире на улице Выгонной. Как сообщили в ведомстве, к тому моменту он успел сбросить с балкона квартиры на улицу 25 свертков с веществом. Экспертиза показала, что внутри было в сумме 97 и 81 граммов героина.

Также в квартире «торговца смертью» найдены весы, упаковки и другие улики. На него заведено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, срок может составить до 20 лет колонии.

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