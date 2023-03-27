Двое мужчин едва не пошли ко дну Амурского залива из-за желания порыбачить

Трагедия едва не случилась 26 марта 2023 года в акватории Амурского залива. Фото: принтскрин видео.

Целая операция по спасению двух рыбаков с тонкого льда развернулась вечером в воскресенье, 26 марта, в Амурском заливе Владивостока. Мужчины отправились на подледную рыбалку в районе бухты Мелководная полуострова Песчаный, видимо, решили попытать удачу, несмотря на то, что ледяная корка давно истончилась и стремительно превращается в шугу. В итоге провалились в «кашу» и едва не пошли ко дну. Незадачливых удильщиков заметили местные жители, которые и ринулись выручать их. Спасатели поневоле даже сняли мини-сериал по этому случаю.

Видео снимала с берега одна из местных жительниц, она же и комментировала происходящее: «Надо мозгами думать, когда на рыбалку ходить... Вот он сидит, которого спасли в лодке. Замерз, трясется... Они еще и чемоданы спасают».

И не исключено, что такие ситуации будут повторяться, хотя с 1 марта выход на лед во Владивостоке запрещен. Ограничения касаются всех водных объектов: заливов, бухт, озер, рек, водохранилищ. В городской мэрии напоминают, что за нарушение грозит штраф.

В ГУ МЧС РФ по Приморскому краю отмечают, что весенний лед тонкий, и даже на одном водоеме толщина везде разная. Особую опасность представляют полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты крайне тонким слоем льда.

– Такой лед является наиболее опасным, при продвижении он проламывается, и человек неожиданно попадает в холодную воду. Не забывайте, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности! Родителям необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

В случае ЧП нужно звонить по телефонам: 112 или 2222-333.

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