Подрядчик планирует сдать объекты раньше срока. Фото: АО «СПЕЦСУ».

Подъезды к новому мосту через реку Царевка строят в Приморье. Завершить работы планируется к концу лета 2023 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тяжелая техника уже убирает старый грунт и возводит насыпь из скальника на «находкинской» трассе. Как сообщили в правительстве края, бетонирование и асфальтирование моста, а также устройство гидроизоляции начнутся с наступлением устойчивой теплой погоды.

Руководитель АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко рассказал, что всего необходимо сделать более полукилометра дороги к мосту, а сдать объект планируется раньше срока.

Кроме того, продолжается строительство мостов через реки Петровка, Арзамазовка, Илистая, Партизанская, Осиновка. Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства в Приморье, темпы возросли, а за последние пару лет в крае уже построили около 20 мостов различной сложности. Продолжается поиск подрядчиков на некоторые объекты, а в ближайшее время начнется реконструкция мостового перехода через реку Суходол.

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