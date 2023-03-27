Тигр якобы ходил в самом центре села. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье суд впервые вынес приговор из-за недостоверной информации о местоположении тигра. Жителя села Яковлевка признали виновным в распространении фейков. Теперь он должен оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, а его мобильный телефон конфискуют. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация, что якобы тигр бродит по улице Совхозной в селе Яковлевка начала быстро распространяться в начале 2023 года. Местные жители были в панике и обратились в полицию с фотографией, которую сделал «очевидец» событий. Однако во время осмотра территории сотрудники правопорядка не обнаружили хищника или же его следов.

Полицейские установили, что распространял фейки о тигре 30-летний мужчина, а фотография, которую он пересылал сельчанам, была и вовсе из интернета. В центре «Амурский тигр» сообщили, что на нарушителя составили протокол об административном правонарушении, а документы передали в суд (часть 9, статья 13.15 КоАП РФ).

Суд признал местного жителя виновным, поэтому теперь ему предстоит ответить за распространение информации, создающей угрозу общественному порядку.

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