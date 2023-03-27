За три дня в Приморье разгорелось больше 20 лесных и природных пожаров

Меньше всего пожаров случилось в воскресенье, 26 марта.
Фото: Иван Макеев
В Приморье с 24 по 26 марта случилось 22 лесных и природных пожара на площади 2367 гектаров. Специалистам удалось потушить пламя в первые сутки после обнаружения, сообщили в правительстве края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По информации министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, 24 марта произошло восемь пожаров на площади 520 гектаров. Зарегистрированы все они на территориях Партизанского, Пограничного, Хасанского, Шкотовского округов.
В субботу, 25 марта, из восьми пожаров было два лесных. Общая площадь составила 941 гектар, а зафиксированы они в Хасанском, Партизанском, Шкотовском, Анучинском, Черниговском и Находкинском округах.
В воскресенье, 26 марта, случилось меньше всего пожаров – шесть, из которых один лесной. Специалисты потушили около 60 гектаров в Хасанском, Шкотовском, Яковлевском округах и Спасском районе.
Следует отметить, что до восьми часов утра 27 марта в крае произошли три термические аномалии, но все они были ликвидированы.
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