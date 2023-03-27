Месть за мать привела в колонию: 10 лет «строгача» получил житель Камчатки, забивший друга до смерти

Пострадавший оскорбил мать своего знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке суд признал мужчину виновным в смерти собутыльника и краже мобильного телефона у покойника. Начался конфликт после того, как пострадавший оскорбил мать друга. Теперь злоумышленник проведет за решеткой десять лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В СУ СК по Камчатскому краю сообщили, что суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который ранее уже был неоднократно судим. Из материалов дела следует, что в октябре 2022 года пьяный мужчина поссорился со своим 43-летним знакомым около дома на улице Котельникова в городе Елизово. Во время словесной перепалки пострадавший оскорбил мать приятеля, после чего нарушитель избил обидчика ногами и руками.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник заметил в руке мертвого товарища мобильный телефон, украл его и скрылся.

Мужчину признали виновным в совершении грабежа и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 1, статья 161 УК РФ, часть 4, статья 111 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишение свободы на срок десять лет в колонии строгого режима.

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