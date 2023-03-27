В Приморье полиция разыскала пьяного водителя, сбежавшего с места ДТП

На месте аварии работали медики, пожарные и полицейские. Фото: принтскрин видео.

В Приморье сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти водителя Toyota Rav 4, который бросил свою машину и сбежал с места ДТП в Партизанском районе. Пьяный мужчина прятался в дачном секторе, пока медики оказывали помощь пострадавшему. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошла авария на 132 километре дороги «Артем – Находка – порт Восточный» в субботу, 25 марта. Во время поворота пьяный водитель Toyota Rav 4 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, из-за чего столкнулся Mitsubishi Pajero Junior. Виновник ДТП сбежал, бросив машину. Пострадал водитель второго автомобиля, медикам пришлось его госпитализировать.

Водителя, бросившего автомобиль на месте ДТП, нашли. Фото: УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, найти беглеца удалось спустя несколько часов поисков. Им оказался 42-летний житель Находки. На него составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (часть 1, статья 12.8 КоАП РФ), выезд на полосу встречного движения (часть 4, статья 12.15 15 КоАП РФ), оставление водителем места ДТП (часть 2, статья 12.27 КоАП), а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (статья 12.24 КоАП РФ).

Специалисты устанавливают степень тяжести вреда, причиненного пострадавшему, проводят исследования. В ближайшее время мужчине придется по закону ответить за свои поступки.

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