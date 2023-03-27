Движение колом, водители в ярости: крупный затор образовался на выезде из Владивостока

Водители начали массово жаловаться на пробку около часу дня. Фото: Анна СОБОЛЬ

Огромный затор образовался на выезде из Владивостока в понедельник, 27 марта. Водители возмущены, ведь движение от Седанки в сторону Патрокла встало «колом». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пробка в сторону Патрокла образовалась около часу дня и быстро сковала движение в одну сторону. Растянулась она почти на два километра. Как выяснилось, причиной затора стала поломка машины на трассе, из-за чего часть дороги оказалась перекрыта. Сколько еще водители простоят и как быстро специалисты устранят неполадки – неизвестно.

Крупный затор образовался на объездной трассе. Фото: Анна СОБОЛЬ

Следует отметить, что проезд по другой полосе движения свободен.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что в июле 2022 года приморцы провели весь вечер в пробке на объездной трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. В прошлый раз причиной крупнейшей пробки была небольшая яма на асфальте.

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