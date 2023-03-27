МТС подготовила для учителей онлайн-урок по безопасности подростков в интернете

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уроки о цифровой гигиене и информационной безопасности подготовила компания МТС для учителей. Преподаватели смогут проводить занятия по важной теме в 5-8 классах в игровом формате, благодаря чему дети быстрее и с большим любопытством будут усваивать новые знания о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, принципах безопасного общения и поведения в сети.

Познавательные методические материалы разработаны совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС «Поколение М» в разделе «Дети в интернете».

Урок рассчитан для детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности, в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью, как защитить себя от мошенничества в сети и других. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, об инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.

– С учетом того, что для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть своей ежедневной рутины, вопросы безопасного пользования цифровыми сервисами сохраняют свою актуальность. Дети активны, любопытны, но еще не имеют достаточного количества жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям, как старшему поколению, бывает непросто разговаривать с детьми на «одном языке», не хватает собственной экспертизы и системных знаний. Наши материалы, созданные с использованием цифровой экспертизы МТС, как одного из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, как раз и дадут взрослым готовый пакет методических материалов для организации просветительской беседы с детьми. Изначально созданные для проведения дополнительных уроков в школе, материалы будут полезны и родителям, – отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.