Во Владивостоке потеплеет до +14°C. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики портала «Примгидромет» рассказали о том, какая погода ожидается в крае в последние мартовские дни. По словам специалистов, обстановка ожидается нестабильной, но значительные ухудшения не ожидаются. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале недели из-за гребня антициклона в крае ожидается хорошая погода без осадков, по ночам температура воздуха будет достигать +1…-7°C, на северо-востоке – холоднее на пару градусов.

В середине недели осадки также не ожидаются, во многих районах Приморья усилится ветер южного направления. Ночью столбики термометров поднимутся на 1-4 градуса, днем в континентальном районе потеплеет до +13…+19°C, на побережье температура воздуха не достигнет выше +6…+11°C.

В четверг, 30 марта, на погоду в крае повлияет атмосферный фронт, на севере пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут положительные значения, в восточных районах ожидается небольшой мороз. День обещает быть теплым, показатели температур останутся такими же, как в среду.

В ночь на пятницу, 31 марта, похолодает до отрицательных значений температуры воздуха. Днем в континентальных районах потеплеет до +16…+21°C, на побережье – до +11…+15°C.

Во Владивостоке в ночь на 28 марта столбики термометров покажут чуть выше 0°C, днем поднимутся до +5…+8°C, осадки не ожидаются. В среду могут появиться туман и морось. Во второй половине рабочей недели осадки не ожидаются, ночная температура воздуха достигнет +1…+3°C, дневная +11…+14°C.

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