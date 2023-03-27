В Приморье ввели новые правила получения пропусков для посещения погранзон

Изменения коснулись списка документов. Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Сотрудники ФСБ по Приморью предупредили жителей края о том, что изменился порядок выдачи пропусков и разрешений на посещение пограничной зоны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ, заявление, как и раньше, можно подать лично, отправить по почте или в электронном формате, исключением стал Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Изменился также список документов, необходимых для получения пропусков и разрешений. Жители края, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны в обязательном порядке предоставить копии страниц паспорта и материалов, подтверждающих полномочия заявителя. Приморцам младше 18 лет нужно отправить дубликат справки о дееспособности.

Представители ведомства добавили, что в копиях должны быть оттиски печатей и подписи, а текст – легко читаться. Если дубликаты документов не соответствуют требованиям, их могут не принять.

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