Снежный циклон ворвется в Петропавловск-Камчатский в ночь на 28 марта

На город обрушится мокрый снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице Камчатки в ночь с 27 на 28 марта ожидается ухудшение погоды. По информации пресс-службы администрации Петропавловска-Камчатского городского округа, пройдет мокрый снег и задует сильный ветер. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Все подрядные организации Петропавловска-Камчатского готовы очищать автомобильные дороги, пешеходные зоны и тротуары от снега, а также обрабатывать их. Пристальное внимание специалисты уделят спускам и подъемам, остановочным «карманам» и подъездам к объектам социальной сферы.

Водителям города советуют не выезжать на дороги без необходимости, а также просят соблюдать ПДД, если все-таки пришлось сесть за руль: держать дистанцию, не превышать скорость и не бросать машины вдоль обочин, где работает спецтехника.

К полудню 28 марта ожидается улучшение погоды.

Напомним, что из-за девятиметровых волн на Камчатке объявили штормовое предупреждение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.