Во Владивостоке изменится схема движения у «Фетисов Арены»

Всех водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожного движения. Фото: Администрация Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что скоро изменится еще одна схема организации дорожного движения. Нововведения появятся на улице Маковского в районе концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о необходимости изменений было принято совместно с сотрудниками ГИБДД. На участке скоро появятся новые дорожные знаки 5.27 «Зона с ограничением стоянки» с табличкой дополнительной информации «Работает эвакуатор». Они обеспечат безопасность дорожного движения и предотвратят стоянку машин вдоль обочин.

Всех водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в центре Владивостока грядут изменения. Специалисты ЦОДД, управления дорог и ГИБДД Приморского края обсудили, как оптимизировать движение по участку от съезда с Золотого моста вниз по улице Всеволода Сибирцева до улицы Светланской.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.