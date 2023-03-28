Туманный день без осадков ожидается в Приморье 28 марта

В дальневосточной столице малооблачно и без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 28 марта, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают краю переменную облачность и день без осадков, местами туман. Ветер возьмет направление с юго-запада, умеренный. Воздух прогреется до 14 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный и южный умеренный до сильного. Утром температура воздуха 0…+1°C. В течение дня – +5…+7 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также без осадков, юго-западный и южный ветер с порывами до сильного. В утренние часы температура воздуха здесь минусовая: -3…-1°C. Днем ситуация сильно изменится: воздух прогреется до 11-13 градусов со знаком плюс.

В Находке также день обойдется без осадков, ожидается южный и юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха в утренние часы 0...-2°C, днем +7...+9°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 28 марта была прохладной. Минимальная температура воздуха составила -10,5°C и фиксировалась в 1958 году. Максимально тепло было в 2018 году: +17,2°С.

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