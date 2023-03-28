В Приморье ищут юного воспитанника центра содействия семейному устройству детей-сирот

Информацию о подростке можно сообщить полиции или волонтерам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В приморской столице ищут подростка, который ушел из КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот, № 2 г. Владивостока». 15-летний Владислав С. покинул учреждение 25 марта в 19:00, до сих пор никто не знает, где сейчас находится юноша. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на школьника. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владиславу на вид 14-15 лет, худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, короткие темные волосы, голубые глаза. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Ориентировка на подростка. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, кто знают что-либо о местонахождении подростка, могут обратиться в полицию (8-423-240-38-65, 102 или 112) или к волонтерам (8-908-987-39-19, 8-924-239-02-64).

Напомним, что в Приморье второй месяц ищут мужчину, который пропал 17 февраля. Виталий Пархоменко из поселка Новый неожиданно перестал выходить на связь с родственниками, из-за чего они обратились к поисковой организации.

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