В Приморье чиновник пойдет под суд из-за приемки детского футбольного поля в рамках нацпроекта

Мужчина обвиняется в халатности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморье осудят бывшего исполняющего обязанности директора МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Артема». Чиновник обвиняется в халатности во время приемки детского футбольного поля. Ущерб бюджету края составил 6,5 миллиона рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в прокуратуре Приморского края, с мая по декабрь 2020 года мужчина принимал искусственные покрытия для футбольного поля детско-юношеской спортивной школы в рамках реализации нацпроекта «Демография». Однако, по версии следствия, он не стал осматривать объект и проверять его соответствие техническому заданию.

В ведомстве добавили, что специалисты обнаружили факт подложности сертификатов соответствия покрытия требованиям. На чиновника завели дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Кроме того, на автомобиль мужчины наложен арест.

В ближайшее время в Артеме суд определит дальнейшую судьбу нарушителя.

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