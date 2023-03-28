В столице Камчатки в одном из районов временно ограничат движение для машин и пешеходов

Дороги перекрыли в 8:00 по времени Камчатки. Фото: Мария КАЮРОВА

В Петропавловске-Камчатском 28 марта проходит плановое антитеррористическое учение. Из-за этого в районе средней школы № 11 с 8:00 (по времени на Камчатке) ограничили движение для автомобилей и пешеходов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в УФСБ России по Камчатскому краю, запрет снимут в 14:00. Ограничения ввели на следующих участках: по Ломоносова до пересечения улицы с проспектом Карла Маркса, от пересечения Тушканова и Топоркова, по проспекту Карла Маркса до пересечения с Лукашевского, по Тушканова до пересечения с улицей Топоркова, по Лукашевского до пересечения с Тушканова.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям из-за учений.

Напомним, что во Владивостоке в районе «Фетисов Арены» изменится схема движения. В скором времени здесь появятся новые дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки» и табличка «Работает эвакуатор».

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