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НовостиВладивосток28 марта 2023 1:06

Без телефона сама искала помощь: в Приморье врачи продолжают наблюдать за состоянием женщины, на которую набросилась собака

Растерзанную псом жительницу Тернея могут отправить на лечение во Владивосток
Павел САХАРОВСКИЙ
Женщина рассказала новые подробности этой истории.

Женщина рассказала новые подробности этой истории.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе приморского минздрава рассказали, в каком состоянии находится женщина, которую растерзала собака в поселке Терней. Пострадавшая уже перенесла операцию, ей предстоит еще одна. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал корреспонденту редакции представитель ведомства, состояние женщины стабильное, а сама она находится под наблюдением врачей. Специалисты решают вопрос о переводе пострадавшей в одну из больниц во Владивостоке, где она пройдет дальнейшее лечение.

В социальных сетях также появились новые подробности этой жуткой истории. «Комсомолка» уже писала о том, что мужчина не вызвал скорую, а когда увидел, что женщина в состоянии двигаться, уехал вместе с напавшим питомцем. По словам пострадавшей, у нее не было с собой телефона, поэтому вся в крови она самостоятельно искала помощь. К врачам ее отвез неравнодушный прохожий.

Как поделилась женщина, в поселке нет травматолога и хирурга, поэтому ее доставили в Пластун, где сделали рентген, который показал несколько переломов. После этого пострадавшую повезли в Кавалерово и назначили лечение.

Напомним, что полиция организовала проверку после нападения. Сотрудники УМВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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