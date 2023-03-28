Без телефона сама искала помощь: в Приморье врачи продолжают наблюдать за состоянием женщины, на которую набросилась собака

Женщина рассказала новые подробности этой истории. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе приморского минздрава рассказали, в каком состоянии находится женщина, которую растерзала собака в поселке Терней. Пострадавшая уже перенесла операцию, ей предстоит еще одна. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал корреспонденту редакции представитель ведомства, состояние женщины стабильное, а сама она находится под наблюдением врачей. Специалисты решают вопрос о переводе пострадавшей в одну из больниц во Владивостоке, где она пройдет дальнейшее лечение.

В социальных сетях также появились новые подробности этой жуткой истории. «Комсомолка» уже писала о том, что мужчина не вызвал скорую, а когда увидел, что женщина в состоянии двигаться, уехал вместе с напавшим питомцем. По словам пострадавшей, у нее не было с собой телефона, поэтому вся в крови она самостоятельно искала помощь. К врачам ее отвез неравнодушный прохожий.

Как поделилась женщина, в поселке нет травматолога и хирурга, поэтому ее доставили в Пластун, где сделали рентген, который показал несколько переломов. После этого пострадавшую повезли в Кавалерово и назначили лечение.

Напомним, что полиция организовала проверку после нападения. Сотрудники УМВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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