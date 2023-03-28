Во Владивостоке рыбаки самостоятельно выбирались на берег после того, как провалились в воду

Кадрами видео рыбаки поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

У полуострова Песчаный во Владивостоке трое мужчин во время рыбалки провалились в воду. Добираться до берега им пришлось своими силами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся стало известно из социальных сетей. На кадрах ролика видно, что акватория Амурского залива в бухте Мелководная покрыта не льдом, а шугой. Однако приморцы игнорируют запрет выхода на лед и продолжают рыбачить, что порой приводит к печальным последствиям. Так и случилось с автором ролика и его товарищами: трое мужчин провалились в воду, но только по пояс, добираться до берега они продолжили вплавь.

Напомним, что подобная ситуация уже происходила у этого полуострова, о чем «Комсомолка» писала ранее. Мужчины едва не пошли ко дну, но их заметили местные жители, которые своими силами спасли рыбаков.

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