Жителя Китая, объявленного в международный розыск за продажу сигарет, задержали во Владивостоке

Мужчину выдворили за пределы России. Фото: Иван ВИСЛОВ

Во Владивостоке сотрудники УМВД России по Приморскому краю вместе с работниками Интерпола задержали 42-летнего жителя Китая. Мужчину обвиняют в незаконной торговле, более того он находился в международном розыске. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД, с 2018 по 2019 год мужчина вместе с женой продавали в Китае электронные сигареты, однако разрешения на торговлю у них не было. На своей незаконной деятельности они заработали более 2 миллионов 100 тысяч юаней (23 331 000 рублей).

Нарушителя объявили в международный розыск. Оказалось, что он переехал во Владивосток, где его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что в Приморье он находился незаконно.

В Приморье нарушитель находился незаконно. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Суд признал жителя Китая виновным в нарушении правил миграционного законодательства. Мужчину принудительно выдворили за пределы России и передали в полицию КНР.

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