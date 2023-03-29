Маленького ребенка на велосипеде сбил грузовик в Приморье

Мальчишка на велосипеде начал поворачивать, неожиданно для водителя.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
В Приморье автомобиль сбил маленького мальчика, который ехал на велосипеде по обочине дороги. Из-за полученных травм 6-летнего ребенка пришлось госпитализировать. Теперь он находится под присмотром медиков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в УМВД Приморского края, произошло все 27 марта в селе Абрамовка Михайловского района. По предварительной информации, ребенок ехал на велосипеде по правой обочине и резко решил повернуть. Водитель Toyota Hiace в этот момент сдавал задним ходом, из-за чего наехал правым задним колесом на велосипедиста. От удара мальчик получил тяжелую травму ноги, медикам пришлось его госпитализировать.
Грузовик сдавал задним ходом.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
Где находились родители 6-летнего мальчика, когда он катался по дороге – неизвестно. Следует отметить, что несовершеннолетним младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.
Из-за травм мальчика госпитализировали.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
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