Маленького ребенка на велосипеде сбил грузовик в Приморье

Мальчишка на велосипеде начал поворачивать, неожиданно для водителя. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье автомобиль сбил маленького мальчика, который ехал на велосипеде по обочине дороги. Из-за полученных травм 6-летнего ребенка пришлось госпитализировать. Теперь он находится под присмотром медиков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в УМВД Приморского края, произошло все 27 марта в селе Абрамовка Михайловского района. По предварительной информации, ребенок ехал на велосипеде по правой обочине и резко решил повернуть. Водитель Toyota Hiace в этот момент сдавал задним ходом, из-за чего наехал правым задним колесом на велосипедиста. От удара мальчик получил тяжелую травму ноги, медикам пришлось его госпитализировать.

Грузовик сдавал задним ходом. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Где находились родители 6-летнего мальчика, когда он катался по дороге – неизвестно. Следует отметить, что несовершеннолетним младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.

Из-за травм мальчика госпитализировали. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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