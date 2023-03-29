Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка подала апелляцию, суд рассмотрит жалобу 17 апреля

Олег Гуменюк и Александр Китаев заслушивают приговор от 18 января 2023 года. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк вновь появится на скамье подсудимых, на этот раз в Приморском краевом суде будут рассматривать апелляционную жалобу. Заседание назначено на понедельник, 17 апреля, на 10:30, отмечено в картотеке дел. Защита намерена обжаловать приговор от 18 января, тогда бывшему главе города дали 16,5 лет колонии строгого режима и 150 миллионов рублей назначили в виде штрафа.

О том, что апелляция рано или поздно будет подана, заявил сразу после судьбоносного заседания адвокат Александр Китаев.

– Жалобу подадим сразу после прочтения приговора, – сказал тогда «Комсомольской правде – Владивосток» защитник экс-мэра.

Сам же Олег Владимирович после объявления сурового приговора заявил, что «это судилище» и свою вину он не признает.

Напомним, Олега Гуменюка задержали в октябре 2021 года, его отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Считается, что с декабря 2018-го по февраль 2021 года, будучи главой Владивостока, он получал взятки от сотрудников МБУ «Некрополь», которое занимается похоронным бизнесом. Мзда платилась за покровительство организации, в итоге на счет предприимчивого мэра утекло более 38 миллионов рублей. По крайней мере, так утверждает следствие.

В мае 2021 года, после визита полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Олег Гуменюк по собственному желанию ушел в отставку. Дума Владивостока приняла отсрочку градоначальника. Вскоре после этого в доме бывшего городского менеджера прошли обыски – туда нагрянула ФСБ.

«Комсомолка» уже писала, чем же прославился Олег Владимирович Гуменюк, известный в народе как Бордюр Бордюрыч (за особую любовь к поребрикам). Да и вспомнить хотя бы «похоронные» лавочки, неожиданно появившиеся в центре города, а потом перемещавшиеся то туда, то сюда по улицам приморской столицы…

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