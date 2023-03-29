Казино оставляют без «скидок» в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

Налаживание экономической обстановки позволит частично отменить налоговые преференции для предприятий в игорной зоне «Приморье». Как рассказали на заседании Законодательного Собрания Приморья, расчетный объем поступлений из этой сферы в бюджеты разных уровней в регионе составит 51,5 миллиона рублей. Соответствующие коррективы в региональный закон приняли в трех чтениях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Последствия коронавирусной инфекции и введение экономических санкций привели к резкому снижению туристического потока и, как следствие, снижению платежеспособности организаторов игр в бюджеты разных уровней, к невозможности выполнить обязательства перед работниками обществ. В прошлом году действовал минимальный размер ставок на игорный бизнес, предусмотренный законодательством РФ (игровой автомат 3 тысячи рублей вместо 7,5 тысячи, игровой стол – 50 тысяч вместо 125). Основная цель [была. – Прим. ред.] – сохранение 1200 рабочих мест на предприятиях зоны. <...> Предлагаем теперь приступить к постепенному сворачиванию мер поддержки, – рассказал Николай Стецко, заместитель председателя правительства.

Реализация начнется со второго полугодия 2023 года. В первые шесть месяцев ставки будут следующими – игровой автомат обойдется налогоплательщику в 5,5 тысячи рублей, игровой стол – в 85 тысяч рублей. Снижение налогов в казну Приморья составит 21,7 миллиона рублей (если бы льготу отменили полностью, объем бы превысил 73 миллиона). Это будет плавный переход.

Депутат Сергей Ищенко напомнил о том, что в бюджеты разных уровней около 207 миллионов налогов уйдет с организаторов игр (включая недавно созданную зону «Шамбала»). Николай Стецко пояснил, что в краевая казна получит 39 миллионов.

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