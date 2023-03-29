Подробнее о погоде рассказали синоптики портала Примгидромет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СМИ распространяется информация о мощном снегопаде, который начнется во Владивостоке в начале следующего месяца. Согласно порталу Gismeteo, снег с дождем обрушится на город во второй половины дня 4 апреля и продолжится в ночь на 5-е число. В общей сложности осадки продлятся около 15 часов. О погоде на эти дни корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали в пресс-службе «Примгидромета».

Осадки ожидаются в приморской столице в среду, 5 апреля. В этот день возможен выход южного циклона, который принесет с собой умеренный и сильный дождь, но не исключено, что выпадет и мокрый снег.

– Ориентировочно все сутки 5 апреля будут непогожими в той или иной степени, – отметили в пресс-службе, добавив, что информация будет уточняться.

Снегопад в этот день возможен, но не во Владивостоке, а в северных районах Приморья.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказывал, какая погода ожидается в апреле. По словам синоптика, в начале месяца температура воздуха во многих районах поднимется до +15…+20°C.

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